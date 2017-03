"Europa kilku prędkości to dla nas najgorsza wiadomość z możliwych. Oznacza bowiem, że Polska wypada z głównego nurtu, w wyniku obecnie prowadzonej polityki przez rząd PiS" - powiedział Petru w debacie nad informacją rządu na temat stanu polskiej polityki zagranicznej wobec UE i strategii w zakresie integracji Polski ze strefą euro. Wniosek o informację rządu złożył klub Nowoczesnej.

Zdaniem Petru, Polska w tym momencie politycznie jest w "ogonie Europy", łamie m.in. solidarność europejską.

Lider Nowoczesnej przekonywał, że przyjęcie przez Polskę euro to dla nas "strategiczny interes" gospodarczy i polityczny. Jak ocenił, wejście do strefy euro to m.in. ożywienie wymiany handlowej, eliminacja ryzyka walutowego, wzmocnienie konkurencji oraz zwiększenie polityki bezpieczeństwa.

Petru odniósł się też do słów premier Beaty Szydło, która powiedziała w czwartek w TVN24, że jeżeli w Deklaracji Rzymskiej nie będą zawarte priorytetowe dla Polski postulaty, to nasz kraj nie przyjmie tej deklaracji.

Zdaniem lidera Nowoczesnej, wypowiedź Szydło prowadzi do dalszej izolacji Polski w Unii Europejskiej. "Deklaracja ma dotyczyć tego, czy Europa jest po 60 latach silna, czy chce dalej się integrować, czy chce działać wspólnie. Jak rozumiem, polskim pomysłem jest, żeby po raz kolejny zepsuć atmosferę" - podkreślił.

"Robienie fochów i zaznaczanie swojej antyeuropejskości (przez rząd) to polityka wychodzenia z Unii, tak to jest postrzegane na świecie" - ocenił Petru.