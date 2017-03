Lubelskie: CBA donosi do prokuratury na prezesa lotniska

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Portu Lotniczego Lublin (PLL) złożyło do prokuratury CBA, miał on poświadczyć nieprawdę w dokumentach przetargowych. Prokuratura dołączyła to zawiadomienie do prowadzonego już śledztwa dot. nieprawidłowości na lotnisku.