"To już po raz jedenasty na poziomie głów państw dojdzie do wspólnego świętowania fenomenu międzynarodowego, jakim jest przyjaźń polsko-węgierska. Do Polski przybędzie prezydent Janos Ader. Całe obchody będą miały miejsc w Piotrkowie Trybunalskim" - powiedział PAP Szczerski. Jak dodał, będzie to jedna z pierwszych podróży zagranicznych Adera w ramach drugiej kadencji prezydenckiej.

Prezydencki minister zaznaczył, że "dobrą tradycją" Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej jest to, że odbywają się one poza stolicami. "Rok temu, ponieważ była 10-rocznica tych dni, były one świętowane szczególnie uroczyście i odbywały się w Budapeszcie" - zaznaczył. Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej są organizowane naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech.

Jak zaznaczył Szczerski, Piotrków Trybunalski jest szczególnym miejscem także dla Węgrów ponieważ, to właśnie tu swą siedzibę (obok Lublina) miał ustanowiony w 1578 roku przez króla Polski, księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego, Trybunał Koronny.

"Rozmowy polityczne obu prezydent podkreślą znaczenie środkowoeuropejskiej współpracy i wspólne zainteresowanie tym, aby środkowoeuropejska część wspólnoty euroatlantyckiej była coraz bardziej widoczna w polityce międzynarodowej" - podkreślił Szczerski.

"Nie w każdym temacie mamy te same poglądy, ale przyjaźń umożliwia nam szczerą rozmowę. Na tym polega ten fenomen, że Polacy i Węgrzy mogą ze sobą rozmawiać w pełni szczerze, bo się przyjaźnią. Wtedy różnice zdań są rozumiane poprzez pryzmat przyjaźni, a nie rywalizacji" - zaznaczył prezydencki minister. Dodał, że Duda i Ader "przedyskutują politykę europejską z perspektywy dwóch stolic".

W piątek prezydenci wezmą udział w Gali Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. "Szczególnym wydarzeniem będzie także upamiętnienie węgierskiego skoczka spadochronowego Eugeniusza Sziklaja, który był jednym z wynalazców nowego typu spadochronu; ważną osobą w historii tej dziedziny sportu i wojskowości. Jego grób znajduje się właśnie w Piotrkowie Trybunalskim" - powiedział.

Eugeniusz Sziklaj, porucznik – pilot armii austro-węgierskiej zginął 26 września 1925 roku podczas skoku ze spadochronem z samolotu w Piotrkowie Trybunalskim. Prezydenci Polski i Węgier na piotrkowskim lotnisku odsłonią poświęconą mu tablicę.

Sziklaj, a także Aurel Biju, skonstruowali spadochron „Prometo”, który został po raz pierwszy zaprezentowany w 1925 roku na pokazach lotniczych w Bukareszcie, ponad miesiąc przed śmiertelnym wypadkiem Sziklaja. Nowatorskie rozwiązanie zastosowane w nim polegało na wykorzystaniu do wypełniania czaszy spadochronu małej butli ze sprężonym powietrzem.

W piątek po południu odbędzie się ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Węgier na pl. Zamkowym piotrkowskiego Zamku Królewskiego. Następnie odbędzie się spotkanie par prezydenckich, a także rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów. Po rozmowach zaplanowano spotkanie prezydentów z mediami.

Następnie pary prezydenckie wezmą udział w Gali Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Miejskim Ośrodku Kultury. Zaplanowano wystąpienie Dudy i Adera.

W sobotę na Lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej prezydenci odsłonią tablicę pamiątkową poświęconą Eugeniuszowi Sziklajowi. Zaplanowano wystąpienie Dudy i Adera. Prezydencki pary będą następnie uczestniczyły we mszy św. w klasztorze o. jezuitów.

Podsumowaniem obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej będzie sobotni koncert plenerowy. Na scenie pojawią się m.in. Michał Szpak z zespołem oraz węgierska legenda rocka - grupa Omega, twórcy światowego hitu "Dziewczyna o perłowych włosach".

Przypadający 23 marca Dzień Przyjaźni obu państw ustanowiły w 2007 roku Sejm RP i parlament Węgier. (PAP)