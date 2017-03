Prezes PiS w środę przybył do Londynu, gdzie ok. godz. 16.30 planowane było jego spotkanie z szefową brytyjskiego rządu. Przedstawiciel biura prasowego Downing Street poinformował, że spotkanie brytyjskiej premier z prezesem PiS, w najlepszym wypadku będzie opóźnione albo zostanie odwołane.

"Wszystko, co mogę państwu powiedzieć w tej chwili to to, że Jarosław Kaczyński i osoby mu towarzyszące w Londynie są bezpieczne, czekają na informacje ze strony brytyjskiej, czy do spotkania z panią premier Theresą May dojdzie czy też nie dojdzie" - powiedziała Mazurek dziennikarzom w Sejmie.

"Jeśli będę miała w tym temacie więcej informacji, czy do tego spotkania dojdzie i strony będą chciały informować o przebiegu tego spotkania, to z pewnością państwo te informacje otrzymają" - zadeklarowała rzeczniczka PiS.

"Na ten moment wiem jedno: Jarosław Kaczyński jest bezpieczny i czeka na informację ze strony brytyjskiej co do tego, czy to spotkanie dzisiaj się odbędzie" - powtórzyła Mazurek.

W środę po południu doszło w stolicy Wielkiej Brytanii do incydentu przy gmachu parlamentu, gdzie mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował funkcjonariuszy przy bramie, po czym został postrzelony. Policja traktuje wstępnie incydent jako "terrorystyczny".

Brytyjska premier jest bezpieczna - poinformował w środę rzecznik Downing Street. Nie ujawnił, gdzie przebywała premier May w chwili ataku.