Policja wezwana do incydentu z bronią palną w pobliżu parlamentu

Londyńska policja poinformowała w środę na Twitterze, że została wezwana na Most Westminsterski sąsiadujący z gmachem parlamentu w centrum Londynu z powodu incydentu z użyciem broni palnej. Na miejsce skierowano oddziały policji.

Na wniosek policji, zamknięto pobliską stację metra Westminster.

Przewodniczący Izby Gmin: Atak nożownika na policjanta koło parlamentu

W pobliżu gmachu parlamentu w centrum Londynu napastnik zaatakował w środę nożem policjanta - poinformował przewodniczący Izby Gmin David Lidington.

Według "Independenta", który powołuje się na niepotwierdzone doniesienia, w następstwie dwie osoby zostały postrzelone. Wśród nich ma być napastnik, który zmarł.

"Telegraph": na Moście Westminsterskim samochód uderzał w przechodniów

Na Moście Westminsterskim sąsiadującym z gmachem parlamentu w centrum Londynu jadący samochód uderzał w przechodniów, następnie jego kierowca wysiadł i pobiegł w stronę policjantów pilnujących budynku - podał "Telegraph", powołując się na świadków.

Następnie - podaje dziennik - mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował funkcjonariuszy przy bramie, po czym został postrzelony. Jeden z policjantów został trafiony nożem.

Wcześniej - według świadków - słuchać było w okolicy co najmniej trzy odgłosy przypominające wybuchy albo strzały z broni palnej.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ