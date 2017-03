Turcja: Dyplomata Niemiec wezwany do MSZ po wypowiedzi szefa wywiadu

MSZ Turcji poinformowało we wtorek o wezwaniu niemieckiego charge d'affaires w Ankarze, by przekazać mu protest po wypowiedzi szefa wywiadu BND Bruno Kahla. Uznał on m.in., że próba puczu była dla tureckich władz tylko dogodnym pretekstem do masowych czystek.