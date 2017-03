„We wcześniejszej wersji tego artykułu użyliśmy niestety sformułowania +polskie obozy zagłady+. Za ten błąd bardzo przepraszamy. To sformułowanie zostało użyte omyłkowo, żeby umiejscowić geograficznie niemieckie obozy zagłady. Naturalnie jesteśmy świadomi tego, że obozy na Majdanku i w Sobiborze były obozami zagłady niemieckiego reżimu nazistowskiego” – napisano, ponawiając przeprosiny.

Na to, że takie sformułowanie się pojawiło, zwróciła uwagę Informacyjna Agencja Radiowa. Według IAR, SWR napisała, iż Żydzi byli specjalnymi pociągami wywożeni najpierw do gett, a później do „polskich obozów śmierci Majdanek i Sobibór, gdzie byli mordowani”.

We wtorek przed południem odnośny fragment materiału na portalu SWR brzmiał: "stąd (z Darmstadt) 25 marca 1942 roku pociąg specjalny Reichsbahn z ponad 1000 Żydów wyjechał do getta w Piaskach koło Lublina w Polsce. Kilka tygodni później ci, którzy jeszcze żyli, zostali wywiezieni do obozów zagłady Majdanek i Sobibór”.

Pojawiły się też jednak dwa niemieckojęzyczne komentarze internautów (już z wtorkową datą), protestujących przeciwko użyciu określenia „polskie obozy zagłady”.

„Dlaczego kłamiecie? Nie było polskich obozów zagłady, ani na Majdanku, ani w Sobiborze, ani nigdzie indziej!! To były niemieckie obozy zagłady" - napisał internauta Adam. Podobnie zareagował inny internauta, Artur: „To nie były ŻADNE +polskie obozy zagłady Majdanek i Sobibór+, lecz NIEMIECKIE NAZISTOWSKIE obozy zagłady Majdanek i Sobibór”. (PAP)