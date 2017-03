Europosłowie chcą przepisów przeciw wyzyskowi w przemyśle odzieżowym

Europosłowie z komisji Parlamentu EuroE ds. rozwoju wezwali we wtorek Komisje Europejską do opracowania unijnych przepisów, zobowiązujących przemysł odzieżowy do poszanowania praw pracowniczych i praw człowieka na każdym etapie łańcucha produkcji.