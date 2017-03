Premier była pytana w Polsat News o konstruktywne wotum nieufności dla jej rządu. Beata Szydło oceniła, że nie jest ono "niczym nadzwyczajnym", bo - jak podkreśliła - "to jest normalne narzędzie opozycji, które w demokratycznym systemie jest wykorzystywane". "Takie jest prawo opozycji. (...) Ja to rozumiem, politycy mają prawo do tego, żeby je składać" - zaznaczyła.

Beata Szydło stwierdziła, że "to będzie doskonały moment do debaty, właśnie (...) na temat tego, co zrobił rząd". "Ja też będę chciała porozmawiać, zachęcę parlament do tego, żebyśmy porozmawiali również o tym, co zrobiła w tym czasie opozycja, bo to jest naprawdę inspirująca rozmowa" - dodała premier.

Zaznaczyła, że w debacie będzie chciała się "bardziej koncentrować" na tym, co zrobił jej gabinet, jednak "warto będzie też podsumować te kilkanaście miesięcy pracy opozycji".

Szefowa rządu przypomniała, że ostatni raz takie wotum zgłosił PiS i - jak stwierdziła - był to wtedy "doskonały moment do debaty o stanie polskiego państwa i o tym, co można zrobić". Zwróciła jednak uwagę, że jej partia przeprowadziła wcześniej cykl debat programowych "Alternatywa". "Tym się różniło to nasze wotum od wotum, które jest obecnie złożone, dlatego że my mieliśmy program i jakieś propozycje. Tu jest akt polityczny" - oceniła Szydło.

"Wszyscy ministrowie w moim rządzie powinni koncentrować się na pracy w swoich resortach i to robią. Spektakle, które są jedynie politycznymi, a nie wnoszą żadnej merytorycznej dyskusji, nie są godne większego zainteresowania" - stwierdziła.

Według premier, opozycja ma "dwa wyjścia w tej sytuacji". "Może zrobić debatę, która będzie merytoryczna, poważna - zastanowić się nad tym, w którym kierunku powinniśmy podążać, co można zrobić w Polsce, jakie ważne tematy podejmować. Albo zrobią happening, tak jak zrobili 16 grudnia ze śpiewami na mównicy sejmowej, ale chyba nie o to chodzi" - powiedziała Beata Szydło. "Jeżeli będzie rozmowa demokratyczna, to dobrze" - podkreśliła.

Platforma Obywatelska w piątek zaprezentowała wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu; jako kandydat na premiera wskazany został w nim Schetyna. Liderzy partii opozycyjnych zostali zaproszeni przez szefa klubu PO Sławomira Neumanna na wtorek na spotkanie ws. wniosku o wotum nieufności wobec rządu.

Na spotkaniu ws. wniosku o wotum nieufności nie stawi się lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, o czym poinformował PAP wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL jest chętne do rozmów. Wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer zaznaczyła, że jej ugrupowanie jest otwarte do rozmów, ale czeka na szczegóły dot. terminu spotkania.