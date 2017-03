Dodał, że ministerstwo szuka "racjonalnego" rozwiązania tej sprawy. Wyjaśnił, że w związku z tym, że stan zaawansowania prac nad wariantem przez Knyszyn i Korycin jest jeszcze - jak to ujął - "bardzo znikomy", dlatego podjęto decyzję, by w ramach prac nad studium uwarunkowań techniczno-organizacyjno-środowiskowych przeanalizować oba warianty.

"Jednocześnie będziemy badać, jakie są możliwości, żeby tę inwestycję w sposób racjonalny przeprowadzić" - powiedział w poniedziałek Szmit w Knyszynie (Podlaskie).

W ostatnich dniach grupa podlaskich samorządowców podpisała wspólny list do ministerstwa infrastruktury i budownictwa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym wnioskują, by S19 przebiegała do Kuźnicy przez Wasilków, Czarną Białostocką i Sokółkę, a nie - jak zakłada się obecnie - przez Knyszyn i Korycin, bo wtedy będzie omijać miejscowości leżące na najkrótszej i obecnie najczęściej wykorzystywanej trasie do Kuźnicy - także w ruchu tranzytowym. Droga przez Korycin i Knyszyn miałaby z Białegostoku do Kuźnicy być o ok. 40 km dłuższa i znacznie droższa w budowie.

Na początku marca przebieg S19 przez Czarną Białostocką poparli również podlascy działacze PiS.

"Szukamy takiego rozwiązania, które będzie po prostu racjonalne ze względów komunikacyjnych, przyrodniczych, ale i społecznych. To wszystko musimy brać pod uwagę” - mówił Szmit. Dodał, że jeżeli po zbadaniu "tych innych możliwości" okaże się możliwa budowa starą, krótszą trasą, to szlak będzie wyznaczony "zgodnie z postulatami wielu podlaskich środowisk". Nie podał konkretnych terminów.

Jak informowała GDDKiA w 2016 r., cały podlaski odcinek drogi Via Carpatia ma mieć 248 km długości i ma kosztować ponad 12 mld zł. Od Białegostoku na południe Via Carpatia ma biec przez Bielsk Podlaski i Siemiatycze do Chlebczyna. W lutym 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne na temat realizacji 68-km odcinka tej drogi: Ploski-Chlebczyn, m.in. nt. obwodnicy Bielska Podlaskiego.

S19 biegnie od granicy ze Słowacją w Barwinku przez Rzeszów, Lublin i Białystok (planowany węzeł Choroszcz k. Białegostoku). (PAP)