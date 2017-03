MSZ: wzywamy Rosję do zakończenia okupacji Krymu

MSZ w związku z trzecią rocznicą aneksji Krymu wezwało Rosję do zakończenia okupacji Półwyspu. To niezbędny element pokojowego uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, do tego czasu opowiadamy się za utrzymaniem sankcji - podał resort w oświadczeniu.