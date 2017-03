Policjantów na trop mężczyzny naprowadziła matka dziewczynki z powiatu suskiego. Zgłosiła, że dziecko, które nie ma jeszcze 15 lat, otrzymało zdjęcia o treści erotycznej.

Po analizie materiałów policjanci uznali, że sprawa może mieć podłoże o charakterze pedofilskim. Zatrzymali 32-latka z Mazowsza. "W trakcie wyjaśnień mężczyzna podał, że od wakacji 2015 r. do chwili obecnej nawiązywał kontakt, najpierw przez komunikator internetowy, a później telefoniczny, z małoletnimi w wieku od 10 do 17 lat. (...) Prowadził z nimi rozmowy z podtekstem seksualnym" – poinformował Gleń.

Podejrzany usłyszał zarzut nawiązywania kontaktów przez Internet lub telefon z małoletnimi w celu popełnienia przestępstwa pedofilii. Grozi za to kara do 3 lat więzienia. Gleń dodał, że mężczyzna został aresztowany przez sąd na miesiąc.

"Sprawa ma charakter rozwojowy. (...) Dla dobra postępowania i ochrony pokrzywdzonych nie ujawnimy bliższych szczegółów sprawy" – dodał rzecznik małopolskiej policji.

Policjanci zaapelowali do rodziców, by przestrzegali dzieci, jak powinny reagować, gdy ktoś próbuje nawiązywać z nimi kontakt i składa niemoralne propozycje. "Chcemy uczulić rodziców, by mieli pod kontrolą to, z kim ich pociechy nawiązują kontakty i jaki mają one charakter. (...) Nie należy lekceważyć najmniejszych nawet sygnałów świadczących o tym, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego. W przypadku podejrzenia, że mogło paść ofiarą przestępstwa, należy niezwłocznie powiadomić policję" – podkreślił Sebastian Gleń. (PAP)