38-letni Aydin C. został skazany za oszustwo i szantaż na maksymalny wymiar kary.

Podając się za ludzi w młodym wieku skłaniał on swoje ofiary do czynności seksualnych przed kamerą internetową. Następnie zamieszczał uzyskane w ten sposób nagrania w internecie, bądź groził, że tak zrobi.

Aydin C. jest także poszukiwany w Kanadzie, gdzie grozi mu osobny proces w związku z nękaniem Amandy Todd, 15-latki, której samobójstwo zwróciło uwagę światowej opinii publicznej na zjawisko prześladowania w sieci. Aydin C. zaprzecza, by miał cokolwiek z tym wspólnego.