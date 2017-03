W czwartek w południe mają się odbyć u wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery konsultacje z przedstawicielami gmin wymienionych w dotychczasowej propozycji PiS dotyczącej utworzenia metropolii warszawskiej.

Wcześniej wojewoda spotkał się m.in. z wiceprezydentem Olszewskim, prezydentem Legionowa Romanem Smogorzewskim oraz burmistrzem Podkowy Leśnej Arturem Tusińskim.

Olszewski poinformował po spotkaniu, że podczas rozmowy u wojewody apelował o przełożenie czwartkowych konsultacji z samorządowcami. Przypomniał m.in. że w czwartek Rada Warszawy zajmuje się budżetem miasta.

Wiceprezydent stolicy podkreślał, że stołeczny ratusz nie jest przeciwko współpracy metropolitalnej. "Ale zakładamy, że to musi być normalna spokojna rozmowa" - zaznaczył Olszewski.

Poinformował również, że podczas spotkania z wojewodą zwrócił się o to, by to rząd, a nie posłowie PiS, przygotował i przedstawił projekt ustawy ws metropolii warszawskiej. Przypomniał, że podobna ustawa dla Śląska - uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm, którą teraz zajmuje się Senat - byłą inicjatywą rządu Beaty Szydło.

"Nie widzimy powodu dlaczego pan wojewoda i pan poseł Jacek Sasin nie mogą przekonać swoich kolegów posłów żeby nie traktować Warszawy i metropolii warszawskiej jako gorszy sort. Chcemy być traktowani tak samo" - podkreślił wiceprezydenta Warszawy.