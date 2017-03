Agenci katowickiej delegatury CBA zatrzymali dwóch byłych funkcjonariuszy służb specjalnych. Mężczyźni wykorzystywali swoje wpływy w instytucjach państwowych, samorządowych a także w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W ten sposób podejmowali się załatwiana różnych spraw urzędowych. W zamian przyjmowali łapówki.

Wśród zatrzymanych jest były dyrektor delegatury UOP w Rzeszowie Janusz W., który usłyszał w Prokuraturze Krajowej w Katowicach siedem zarzutów o charakterze korupcyjnym. Funkcjonariusze CBA ustalili, że mężczyzna z korupcyjnego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodów. Kolejna zatrzymana przez CBA osoba, to były funkcjonariusz ABW i CBA Maciej D. Zarzucono mu popełnienie przestępstwa powoływania się na wpływy w zamian za korzyści majątkowe. Maciej D. już w 2007 roku został zwolniony ze służby w Biurze i zatrzymany przez CBA. Wówczas usłyszał zarzuty korupcyjne i trafił do aresztu. Został skazany prawomocnym wyrokiem. Janusz W. na wniosek Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, decyzją Sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

