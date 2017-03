Resort cyfryzacji: Netia podłączy ponad 900 szkół do szybkiego internetu

Do września 2018 r. Netia podłączy 976 szkół do szybkiego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ministerstwo Cyfryzacji planuje, że do końca przyszłego roku wszystkie szkoły, a jest ich ok. 30 tys., podłączone zostaną do szybkiej sieci internetowej.