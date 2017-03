Jak podkreśla turyński dziennik, we włoskich ministerstwach pojawiły się prognozy, zgodnie z którymi w tym roku znów pobite zostaną wszelkie rekordy dotyczące fali migracyjnej.

Media informują jednocześnie, że w kwietniu na Morze Śródziemne wypłyną libijskie patrole straży przybrzeżnej, które dostaną łącznie 10 łodzi z Włoch. Patrolować one będą wody terytorialne Libii. Ogłoszono to w Rzymie po wtorkowych, pierwszych obradach komitetu mieszanego do spraw realizacji podpisanego w lutym memorandum włosko-libijskiego o zwalczaniu nielegalnej imigracji.

Stronie włoskiej zależy na przyspieszeniu realizacji porozumienia, podpisanego przez premierów Paolo Gentiloniego i Fajiza Mustafę as-Saradża. Przewiduje ono, że strona włoska udzieli północnoafrykańskiemu krajowi wsparcia technicznego w postaci sprzętu do patrolowania morza. Tak było - jak przypomina się - w latach 2009-2010, gdy w rezultacie dwustronnego traktatu o przyjaźni, podpisanego przez ówczesnego premiera Włoch Silvio Berlusconiego i ówczesnego przywódcę libijskiego Muammara Kadafiego, Włosi przekazali Libijczykom statki patrolowe Gwardii Finansowej. Obecnie kilka tych jednostek jest w remoncie, a po jego zakończeniu ponownie trafią do Libii.

W marcu zakończy się szkolenie prawie 100 libijskich oficerów i podoficerów, którzy będą uczestniczyć w operacji na Morzu Śródziemnym.

Agencja prasowa ANSA zauważyła, że strona włoska nalega na jak najszybsze rozpoczęcie współpracy z Libią, by odpowiedzieć na pilne wyzwania. O konieczności bezzwłocznego podjęcia działań świadczą przede wszystkim liczby dowodzące nasilenia się exodusu w kierunku Włoch. Od początku 2017 roku przypłynęło prawie 16 tysięcy migrantów. To wzrost o dwie trzecie w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku.