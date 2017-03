Ukraina: Są dowody, by oskarżyć Janukowycza o zdradę stanu

Prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko powiadomił, że istnieje wystarczający materiał dowodowy, by zaocznie pociągnąć do odpowiedzialności byłego ukraińskiego prezydenta Wiktora Janukowycza za zdradę stanu – informuje we wtorek Interfax-Ukraina.