Apeluję do wszystkich stron o uspokojenie sporu, o wycofanie się z przesadnej retoryki i szukanie możliwości współpracy - powiedział we wtorek szef MSZ Witold Waszczykowski odnosząc się do narastającego konfliktu pomiędzy Turcją a niektórymi krajami UE, m.in. Holandią i Niemcami.