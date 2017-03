Warszawa: W sąsiedztwie siedziby MSZ wybuch samochodu przewożącego butle z acetylenem

W sąsiedztwie siedziby MSZ w Warszawie doszło we wtorek do wybuchu samochodu przewożącego butle z acetylenem. Ewakuowano osoby z okolicznych budynków, do szpitala trafiło dwoje pracowników firmy, do której należał samochód, osobom postronnym nic się nie stało - poinformowała policja.