Tytuł The World’s Most Ethical Company przyznawany jest na rok, po czym każdy wyróżniony w ten sposób podmiot musi poddać się ponownej ocenie - płocki koncern jest jedyną polską firmą notowaną przez amerykański Ethisphere Institute wśród najbardziej etycznych na świecie.

„Współczesne przedsiębiorstwo oceniane jest nie tylko na podstawie tego, co robi, ale również jak to robi, czyli w jaki sposób osiąga cele biznesowe. W PKN Orlen przestrzeganie zasad etycznych w relacjach z kontrahentami, pracownikami czy lokalną społecznością traktujemy tak samo, jak obowiązek przestrzegania prawa” – podkreślił, cytowany w komunikacie płockiego koncernu, prezes tej spółki Wojciech Jasiński. Jak ocenił, „etyka prowadzenia biznesu jest dziś skutecznym narzędziem rozwoju”.

W 2014 r. PKN Orlen był pierwszą firmą z Europy Środkowo-Wschodniej, która otrzymała tytuł The World's Most Ethical Company. W obecnej edycji wyróżniono 124 podmioty z 19 krajów, które reprezentują 52 sektory gospodarki i biznesu. Wśród uhonorowanych firm znalazły się m.in.: Dell, Ford Motor Company, Levi Strauss, Microsoft, PepsiCo, US Bank, Volvo Car Group, a także Colgate-Palmolive Company i Xerox. PKN Orlen otrzymał w tym roku wyróżnienie jako jeden z dwóch podmiotów, obok Alyeska Pipeline Service Company z USA, w segmencie oil and gas.

„W ciągu ostatnich jedenastu lat zauważyliśmy zmianę oczekiwań społecznych, ciągłe zmiany przepisów prawnych oraz klimatu geopolitycznego. Zauważyliśmy również jak firmy uhonorowane tytułem reagują na te wyzwania. Inwestują w swoich lokalnych społecznościach na całym świecie, przyjmują strategie różnorodności oraz integracji społecznej i skupiają się na rozwiązaniach długoterminowych, które gwarantują korzyści biznesowe” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Ethisphere Institute Timothy Elbrich.

Jak przypomniał PKN Orlen, przyznając tytuł The World’s Most Ethical Company specjaliści korzystają z systemu ocen Ethics Quotinet, który kompleksowo weryfikuje zdolność stosowania etycznych praktyk biznesowych w budowaniu pozycji rynkowej przez poszczególne podmioty. „Oceniając przedsiębiorstwo, eksperci biorą pod uwagę między innymi ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczną, budowanie kapitału ludzkiego, rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności. Weryfikują firmy, analizując wywiady, sprawozdania finansowe, określoną bazę danych z zakresu finansów i ekonomii oraz na podstawie doniesień prasowych” – wyjaśnił płocki koncern.

The Ethisphere Institute to niezależny ośrodek badawczy, który promuje najlepsze praktyki w zakresie etyki korporacyjnej, zarządzanie z poszanowaniem najwyższych standardów w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi i inwestorami. Tytuł The World’s Most Ethical Company przyznawany jest od 11 lat.

PKN Orlen jest największym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych w tym segmencie w Europie. Posiada spółki zależne na Litwie, w Niemczech i w Czechach oraz w Kanadzie. Zysk netto grupy kapitałowej płockiego koncernu za 12 miesięcy 2016 r. osiągnął rekordowe w historii spółki ponad 5,7 mld zł. (PAP)