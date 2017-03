Gaz-System eksportuje skroplony LPG ze Świnoujścia do Estonii



Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Skroplony gaz ziemny ze świnoujskiego terminalu LNG trafia do Estonii, gdzie służy jako paliwo do promów wybudowanych w 2015 roku w polskiej stoczni w Gdańsku, poinformował Gaz-System.

Gaz ziemny ze świnoujskiego Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ładowany jest na cysterny drogowe.

"Załadunek odbywa się na podstawie wcześniej uzgodnionych harmonogramów" - powiedział rzecznik Tomasz Pietrasieński, cytowany w komunikacie.

Cysterny opuszczające terminal muszą pokonać do Estonii aż 1600 kilometrów. Powodem, dla którego odbiorcy wybierają surowiec ze świnoujskiego terminalu jest wysoka jakość paliwa, podano także.

"W terminalu w dni robocze odbywa się załadunek LNG na cysterny drogowe. W zależności od zamówień, w ciągu 12 godzin do różnych miejsc wyjeżdża do kilkunastu autocystern każdego dnia. Natomiast samochodów transportujących skroplony gaz ziemny do Estonii jest od kilku, do maksymalnie kilkunastu w tygodniu" - czytamy w komunikacie.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)