W komunikacie podano, że w ubiegłym tygodniu w Indiach wiceminister rolnictwa Ewa Lech rozmawiała z szefami tamtejszego ministerstwa rolnictwa o eksporcie polskich produktów rolno-spożywczych, a zwłaszcza o dostępie do tamtejszy rynek z polskimi artykułami rolno-spożywczymi. Omówiono także możliwości polsko-indyjskiej współpracy naukowej.

Partnerzy indyjscy poinformowali o nowych wymaganiach fitosanitarnych dla eksportu polskich jabłek, które mają wejść w życie pod koniec maja. Strona indyjska zadeklarowała również gotowość do szybkiego zakończenia uzgodnień dot. świadectw zdrowia dla polskiego mięsa drobiowego i produktów drobiowych.

Indie są zainteresowane polskimi doświadczeniami związanymi z procedurami i technologiami przetwórstwa wieprzowiny i drobiu, oraz funkcjonowaniem służb weterynaryjnych.

Wiceminister Lech spotkała się również z szefową indyjskiego ministerstwa przetwórstwa rolno-spożywczego Harsimrat Kaur Badal. Rozmawiano o współpracy dotyczącej przetwórstwa spożywczego, przechowywania i konserwowania żywności. Mówiono również o szansach, jakie wynikają dla polskich przedsiębiorców z realizacji przez Indie programu budowy centrów przemysłu spożywczego tzw. Mega Food Parks.

Indyjska minister zaprosiła Polskę do udziału w Światowej Wystawie Żywności, która odbędzie się w Delhi w listopadzie 2017 r., w charakterze kraju partnerskiego.

Polska kupuje w Indiach dużo więcej produktów rolno-spożywczych, niż ich sprzedaje do tego kraju. W 2016 r. wartość eksportu żywności do tego kraju wyniosła 5,55 mln euro i spadła o ponad 38 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jak poinformował resort rolnictwa, spadek wynikał głównie z zaprzestania eksportu wyrobów piekarniczych i ciastkarskich (głównie gofrów i wafli), ich sprzedaż spadła o 99 proc. Ponadto, odnotowano o ok. 74 proc. spadek wartości eksportu czekolady i innych przetworów spożywczych zawierających kakao.

Nadal utrzymuje się trend wzrostowy w eksporcie jabłek oraz drobiu żywego. W ubiegłym roku na indyjski rynek wysłano drób żywy o wartości 1,34 mln euro (blisko dwukrotny wzrost wartości eksportu w stosunku do 2015 r.), oraz jabłka o wartości 1,3 mln euro (2 158 ton), czyli 2,5-krotnie więcej niż rok wcześniej.

Wartość importu żywności z Indii w 2016 roku wyniosła 139 mln euro, co oznacza 13 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku. W porównaniu do 2015 r. odnotowano dwukrotny wzrost importu winogron świeżych i suszonych oraz 2,2-krotny wzrost importu warzyw suszonych, całych, ciętych w kawałki, oraz herbaty.