Jak wyjaśnił ks. Rytel-Andrianik chodzi o możliwości towarzyszenia rodzinom i ich integrację z Kościołem. "Księża biskupi będą się zastanawiali nad przygotowaniem do małżeństwa - jak przygotować narzeczonych, aby te małżeństwa trwały. Druga kwestia to towarzyszenie małżonkom, po zawarciu sakramentu małżeństwa, by nie zostali pozostawieni sami sobie. Trzecia bardzo ważna sprawa, to towarzyszenie tym osobom, których małżeństwa się rozpadły" – powiedział.

Rzecznik podkreślił, że mogą oni uczestniczyć w życiu Kościoła. "Można ich integrować przez zaproszenie na mszę świętą (...), do wspólnej modlitwy, do życia w parafii, do pracy charytatywnej" – wyliczał. Zapewnił, że osoby w związkach niesakramentalnych nie są wykluczone z Kościoła. "One są ochrzczone. Papież mówi: +to są nasi bracia i siostry. Rozwód jest złem, każdy to wie, ale teraz trzeba pomóc, żeby być blisko tych ludzi+ – powiedział.

Ks. Rytel-Andrianik dodał, jednym z pomysłów na pracę z wiernymi, którzy po rozwodach jest powołanie w każdej diecezji duszpasterza małżeństw niesakramentalnych. Jak mówił, celem tych działań jest przypomnienie - osoby po rozwodach nie są ekskomunikowane, nadal są częścią wspólnoty Kościoła.

Oprócz tematów dotyczących rodziny biskupi zajmą się sprawami międzynarodowymi, m.in. wysłuchają informacji delegacji Caritas do Aleppo. "Jedna trzecia chrześcijan w Syrii jest objęta pomocą polskiego Kościoła w ramach programu Rodzina-rodzinie" – powiedział rzecznik KEP. W spotkaniu polskiego Episkopatu uczestniczą też goście – biskupi z 13 krajów.

Episkopat mszą świętą uczci też przypadającą w poniedziałek czwartą rocznicę wyboru papieża Franciszka.

Rzecznik episkopatu nawiązując do tej rocznicy powiedział, że słowo-klucz do zrozumienia Franciszka leży na polskiej ziemi, gdyż jego przekaz miłosierdzia związany jest z siostrą Faustyną i Janem Pawłem II. "Przesłanie papieża Franciszka jest związane z jego zawołaniem – +Okazujmy Miłosierdzie" – tłumaczył

Biskupi zajmą się też omówieniem kanonizacji założycieli Europy Alcide de Gasperi i Roberta Schumana.(PAP)