Karykatura przedstawia Macrona jako antypatyczną postać w garniturze i cylindrze, z garbatym nosem i czerwonym sierpem w ręce, którym obcina cygaro. Macron nie ma żydowskich korzeni, a karykatura nawiązuje najpewniej do tego, że pracował on niegdyś w banku inwestycyjnym Rotszyldów.

Wpis z karykaturą został umieszczony w piątek na profilu macierzystej partii Fillona Republikanie na Twitterze i tego samego dnia usunięty, ale obrazek nadal można znaleźć w internecie.

W sobotę Fillon odniósł się do sprawy na Twitterze, określając karykaturę jako "nie do zaakceptowania". "Walka polityczna jest ostra, ale musi być pełna szacunku. (...) Poprosiłem sekretarza generalnego Republikanów, by wyciągnąć konieczne konsekwencje wobec (odpowiedzialnych) osób". Fillon napisał, że obrazek przypomina "rysunki mrocznej epoki naszej historii", nawiązując w ten sposób do nazistowskiej propagandy.

Rzecznik Macrona nie skomentował sprawy.

Wybory prezydenckie we Francji odbędą się na przełomie kwietnia i maja. (PAP)