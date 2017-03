Macierewicz podkreślał podczas niedzielnej uroczystości, że nadanie imienia Lecha Kaczyńskiego - "największego polskiego prezydenta w historii Rzeczypospolitej" - to wielkie wyróżnienie dla biblioteki, dla Akademii, dla Marynarki i polskiej armii. "To wielki zaszczyt i olbrzymie zobowiązanie" - dodał minister.

Przywołał też dorobek zmarłego prezydenta dla polskich Sił Zbrojnych. "Decyzje kluczowe, związane z modernizacją polskiej armii, decyzje kluczowe związane ze strukturą polskiej armii, w tym także te, które zaowocowały przyjęciem ustaw decydujących o nadaniu polskiej armii nowego kształtu personalnego, odrzucającego spuściznę komunistyczną, to jest dorobek Lecha Kaczyńskiego, który będzie towarzyszył armii polskiej już na zawsze" - podkreślił Macierewicz.

Szef MON zapowiedział przeniesienie dowództwa Marynarki Wojennej z Warszawy do Gdyni. "Jeżeli tutaj na Wybrzeże, do Gdyni, do Akademii Marynarki Wojennej wraca prezydent, to musi wrócić także - wcześniej czy później - dowództwo polskiej Marynarki, bo trudno sobie wyobrazić, by gdzie indziej było dowództwo, niż jej prezydent" - podkreślił minister.

"I wróci także modernizacja polskiej Marynarki, i wrócą także niezbędne, nowoczesne skuteczne zmiany, które przyniosą chwałę polskiej Marynarce i skuteczność działania" - zapewnił szef MON.

Macierewicz przypomniał też, że uroczystość nadania bibliotece imienia Lecha Kaczyńskiego odbywa się w rocznicę wejścia Polski do NATO. „Przez całe jego życie, przez całą jego służbę państwową wojsko było tym działem, tą częścią życia państwowego, które uważał za szczególnie istotne, i któremu poświęcił wiele pracy, wiele uwagi, i dla którego poświęcił swoje życie” – mówił też Macierewicz.

W trakcie uroczystości szef MON oraz córka prezydenta - Marta Kaczyńska–Dubieniecka odsłonili napis na zewnętrznej ścianie biblioteki informujący o patronie obiektu.

Marta Kaczyńska–Dubieniecka w krótkim przemówieniu zaznaczyła, że jej ojcu „leżało na sercu przede wszystkim bezpieczeństwo Polski”. „Zarówno mój ojciec Lech Kaczyński, jak i jego brat Jarosław Kaczyński byli jednymi z pierwszych orędowników wstąpienia naszego kraju do NATO. Wtedy, kiedy niektórzy jeszcze mówili o tym, że należy tu pozostawić wojska rosyjskie, oni byli przeświadczeni o tym, że tym właściwym kierunkiem jest właśnie dążenie do tego, żeby Polska znalazła się w NATO” – mówiła córka Lecha Kaczyńskiego.

„To Lech Kaczyński zabiegał o to, aby na terenie Polski powstała tarcza antyrakietowa, która będzie chronić bezpieczeństwa Europy, a także przede wszystkim naszego kraju” – mówiła też Kaczyńska–Dubieniecka.

Jak przypomniał w czasie uroczystości rektor AMW Tomasz Szubrycht, 12 marca 2007 roku w uczelni odbyła się odprawa kadry kierowniczej Wojska Polskiego, której – jako zwierzchnik sił zbrojnych – przewodniczył prezydent Lech Kaczyński. Szubrycht wyjaśnił, że Lech Kaczyński był jedynym prezydentem RP, który odwiedził AMW. „Dzisiejsza uroczystość jest okazją, by w ten sposób podziękować panu prezydentowi za jego służbę dla Rzeczypospolitej” – zaznaczył rektor.

W uroczystości wzięli udział także m.in. wiceminister obrony narodowej Wojciech Fałkowski, metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej została otwarta w 2012 roku. Zbudowany m.in. dzięki funduszom unijnym i państwowym obiekt pełni funkcje multimedialnej biblioteki akademickiej oraz akademickiego centrum dydaktyczno-konferencyjnego.

Budynek ma trzy kondygnacje i prawie siedem tysięcy metrów kw. powierzchni użytkowej. Biblioteka oferuje ponad 160 tysięcy książek, ponad 18 tysięcy czasopism i 350 miejsc siedzących w czytelniach. Na część konferencyjną składa się m.in. sala audytoryjna na prawie 480 osób oraz dwie mniejsze sale oferujące po 88 miejsc.(PAP)