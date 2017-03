Wiec, który zorganizowano na Długim Targu, przed gdańskim Dworem Artura, był wyrazem poparcia dla ponownego wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który był inicjatorem wiecu, odczytał w trakcie manifestacji krótki list skierowany przez Tuska do uczestników manifestacji. „Drodzy gdańszczanie, drodzy Pomorzanie, rodacy, kochani. Pragnę wam głęboko podziękować za słowa solidarności i poparcia, które napłynęły do mnie w minionych dniach” – odczytał Adamowicz.

„W ostatnich latach wspólnie przeżywaliśmy chwile narodowej dumy, kiedy czuliśmy, że Polska należy do Europy. Wierzę, że będzie też tak w przyszłości. Dzisiaj jednak musimy dołożyć starań, by nikt nie zniweczył naszego głębokiego przekonania, że tylko Polska zakorzeniona w Europie jest Polską, o którą walczyły pokolenia Polaków” – napisał też Tusk.

„Nasz rodak, Polak, został ponownie przewodniczącym Rady Europejskiej (…) i to jest sukces Polski” – mówił do uczestników wiecu wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. „Razem tutaj jesteśmy Polakami i nikt nam tej polskości nie może odbierać. I nie odbierze. Nie pozwolimy się dzielić na lepszych i gorszych Polaków. Chcemy być razem i będziemy razem” – mówił też Borusewicz.

„Polska jest naszą wspólną sprawą, nasze miejsce w Unii Europejskiej jest naszą wspólną sprawą. (…) Jeżeli ktoś chce nas od Unii oddzielić, to przegra. Niech powie +wyprowadzamy Polskę z Unii+, niech powie to, i wtedy zobaczymy, jak będziemy głosować. Wtedy niech będzie referendum, a nie po cichu, cichaczem, stosując różne małostkowe działania” – mówił też Borusewicz.

„Polski rząd nie jest na to gotowy i nie ma tej odwagi ani tej godności minimalnej, żeby pogratulować Polakowi wyboru na najwyższe stanowisko w Unii Europejskiej” – mówił z kolei szef klubu PO Sławomir Neumann. „Musimy pokazać, że Polska, to my, że Polska, to Europa, że PiS i jego rząd, to tylko marny epizod, o którym najpóźniej za dwa i pół roku wszyscy zapomną ze wstydem” – powiedział też Neumann.

Dodał, że w ostatnich dniach rząd PiS posunął się do „haniebnych czynów i słów”. „Ostatnie haniebne słowa, to mówienie przez Jarosława Kaczyńskiego, że nie ma prawa Donald Tusk nosić polskiej flagi.(…). Żaden mały czy duży łotr nie ma prawa mówić Polakom, kto może być Polakiem” – mówił Neumann. „Ostatnie dni i działania, które na arenie międzynarodowej europejskiej rząd Polski prowadził wbrew racji stanu Polski, (…), to zakrawa na zdradę stanu” – powiedział też poseł.

Przypomniał, że Platforma w przyszłym tygodniu złoży wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu. Poinformował, że zebrana została już odpowiednia liczba podpisów pod takim wnioskiem. „Nie będzie zgody na rząd w Polsce, który jest rządem antyunijnym, który chce Polskę z Unii wyprowadzić, którego jedynym marzeniem jest wyizolowanie się z tej europejskiej wspólnoty narodów” – mówił Neumann dodając, że PO będzie żądać od rządu „jasnego potwierdzenia przyszłości Polski w Unii Europejskiej”.

„My gdańszczanie wiemy, jak ważne są związki z Europą, (…) my gdańszczanie wyjątkowo jesteśmy uwrażliwieni na to, że ktoś chce nam Europę zabrać, ktoś chce budować między nami a Europą mury, bariery. My na to nie pozwolimy. Nie damy się zepchnąć do narożnika europejskiego. Nie chcemy, aby Polska była zmarginalizowana w Europie. Europa dobrze życzy Polsce, natomiast Kaczyński i jego grupa chce nas od Europy odwrócić plecami” – mówił z kolei do zgromadzonych Adamowicz.

W manifestacji wzięło udział – według policji - około 500 osób. Znaleźli się wśród nich m.in. posłanki PO Henryka Krzywonos i Agnieszka Pomaska, poseł Nowoczesnej Grzegorz Furgo, pomorski lider KOD Radomir Szumełda, literat prof. Stefan Chwin, prezydent Sopotu Jacek Karnowski czy muzyk Krzysztof Skiba.

Bardzo wielu uczestników wiecu przyszło z flagami Polski i Unii Europejskiej. Pojawiły się też transparenty, a wśród nich np. ten z napisem „Kaczyński Polskę rujnuje a teraz chce naprawić Europę”.

Wiec rozpoczęło odśpiewanie hymnu Polski, po którym carillon (instrument złożony z kilkudziesięciu dzwonów) zainstalowany na wieży Ratusza Głównego Miasta odegrał „Odę do radości”. Uczestnicy wiecu odśpiewali też „Sto lat” dedykowane Donaldowi Tuskowi, wielokrotnie tłum skandował też pod jego adresem słowo „Dziękujemy”.

W czwartek na unijnym szczycie przywódcy, przy sprzeciwie Polski, ponownie wybrali Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Będzie on pełnić tę funkcję do 30 listopada 2019 r. Premier Beata Szydło oświadczyła w czwartek, że "bardzo źle się stało, że wybór szefa Rady Europejskiej został przeprowadzony wbrew państwu, z którego pochodził kandydat". Polski rząd zarzucał Tuskowi brak neutralności i angażowanie się po stronie polskiej opozycji.(PAP)