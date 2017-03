"Zrobię prywatę i powiem po prostu jak było, jak mi rodzice relacjonowali. Pan Andrzej Gwiazda jest osobą, do której ja po raz pierwszy w życiu wykonałam samodzielnych kilka kroków. Jest niezwykle istotną postacią w moim życiu i zawsze go pamiętałam jako tego, który mnie sprowokował do tego, żebym wreszcie zaczęła chodzić samodzielnie" - powiedziała córka b. prezydenta podczas gali wręczenia nagrody im. Lecha Kaczyńskiego na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

"Chciałam też podkreślić działalność pana Andrzeja po 2010 r., w ostatnich latach. Pan Andrzej jest wciąż aktywny. Mógłby dawno spokojnie odpoczywać, być na emeryturze, ale wciąż jeździ po Polsce, wciąż jest aktywny, uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą, opowiadając o historii, wciąż zabiera głos, także w mediach" - mówiła Kaczyńska.

Córka b. prezydenta oceniła, że Gwiazda jest "zawsze bezkompromisowy i szczery".

W piątek działacz opozycji z czasów PRL Andrzej Gwiazda otrzymał nagrodę im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyznawaną przez Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W uroczystej gali w Warszawie wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski, szef PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak.