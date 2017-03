W uroczystej gali w Warszawie na stadionie PGE Narodowym biorą udział prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Marta Kaczyńska, córka zmarłego prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda podziękował w piątek za przyznanie nagrody Andrzejowi Gwieździe, który "był dla pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego postacią pomnikową".

"Był nie tylko kimś, kogo pan prezydent Lech Kaczyński uważał za swojego starszego przyjaciela, ale był kimś, kogo pan prezydent na pewno uważał za wzór człowieka, niezłomnego patrioty" - mówił.

Duda podkreślił, że Andrzej Gwiazda był jedną z pierwszych osób, które prezydent Lech Kaczyński uhonorował najwyższym polskim odznaczeniem - Orderem Orła Białego - za "działalność na rzecz demokratycznej i wolnej Polski".

"Właściwie całe życie pana Andrzeja Gwiazdy i także jego żony, która mu przez to życie towarzyszy, pani Joanny, to jest dążenie do wolnej, suwerennej Polski, Polski prawdy. I to jest właśnie to, co pan prezydent prof. Lech Kaczyński tak niezwykle cenił" - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że można powiedzieć, iż Lech Kaczyński i Andrzej Gwiazda "kroczyli razem" w działalności "niepodległościowej, wolnościowej, prospołecznej, proobywatelskiej".

"To było wsparcie dla robotników, pomoc dla nich, we współpracy z Komitetem Obrony Robotników, a później właśnie w ramach wolnych związków zawodowych, gdzie pan Andrzej po prostu działał, bo był jednym z pierwszych twórców" - mówił Duda.

"Można powiedzieć, że prawdziwym twórcą idei Solidarności jest właśnie pan Andrzej Gwiazda" - dodał.

Prezydent wręczył również po raz pierwszy nagrodę za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk humanistycznych, prawnych i społecznych, związaną z refleksją polityczną i działalnością prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Otrzymał ją absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego Adam Rembisz. Nagrodą dla laureata jest staż w Kancelarii Prezydenta RP.

Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego przyznawana jest wybitnym osobom, które dobrze służą narodowi polskiemu. Wśród laureatów z poprzednich lat są: prezydent Andrzej Duda, Krzysztof Wyszkowski, prof. Krzysztof Szwagrzyk, Zofia Romaszewska, Władysław Stasiak.

Prezesem Ruchu Społecznego im. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego jest Marta Kaczyńska. Ruch został zainaugurowany w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej, w której zginęli prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria, a także wszyscy pasażerowie i członkowie załogi (96 osób). Polska delegacja 10 kwietnia 2010 r. udawała się na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.