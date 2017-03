Wicedyrektor biura prasowego Watykanu Paloma Ovejero poinformowała, że Franciszek przyjął zaproszenie prezydenta Kolumbii Juana Manuela Santosa i biskupów tego kraju.

Papież odwiedzi miasta Bogota, Villavicencio, Medellin i Cartagena - dodała.

W grudniu zeszłego roku Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie prezydenta Santosa kilka dni po tym, gdy odebrał on Pokojową Nagrodę Nobla. Następnie dołączył do nich lider kolumbijskiej opozycji, były prezydent Alvaro Uribe, co uznano za wyjątkowe wydarzenie i pełen determinacji gest papieża na rzecz pokoju w tym kraju.

Tamto spotkanie było rezultatem osobistych starań papieża i watykańskiej dyplomacji o to, by w Kolumbii weszło w życie porozumienie zawarte między władzami a lewacką partyzantką FARC w celu położenia kresu trwającej ponad pół wieku wojnie domowej. Pochłonęła ona około 200 tys. ofiar.

Porozumienie zostało odrzucone w referendum w październiku niewielką przewagą głosów, a jego przeciwnikiem był właśnie Uribe. Nowe porozumienie z FARC zostało podpisane w listopadzie.

Papież podjął w ten sposób próbę pogodzenia politycznych antagonistów i przekonania Uribe do poparcia nowej ugody. Santos zaś, jak podano po audiencji, przekonywał Franciszka do przyjazdu do Kolumbii, argumentując, że taka wizyta wzmocniłaby zabiegi o pokój.

To będzie trzecia podróż papieża do Ameryki Południowej, po wizycie w Brazylii na Światowych Dniach młodzieży i pielgrzymce do Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju.