"Nic bez nas, bez naszej zgody. Dzisiaj warto przypomnieć tę główną zasadę, która buduję wspólnotę. Ja to zrobię. Przypomnę, że dla wzajemnego szacunku, solidarności, dla poczucia wspólnoty jest potrzebne uszanowanie zdania wszystkich państw członkowskich" - powiedziała dziennikarzom premier Szydło.

"Nie ma zgody, żeby państwo członkowskie, które reprezentuje inną opinie, inny pogląd nie było wysłuchane. Nie ma zgody, żeby ten fundament wspólnoty, który jest oparty na jedności w tej chwili burzyli. Tu chodzi o zasady. Wszyscy ci, którzy w tę zasadę uderzają prowadzą do tego, ze nie budują jedności wspólnoty, tylko tę wspólnotę dzielą" - dodała.

Premier Szydło: nie zgodzę się na prymat siły nad zasadami

"Nie zgodzę się nigdy na prymat siły nad zasadami. Dla Polski jest oczywiste, że zasadami się nie handluje i nie ma zgody na to, żeby przewodniczącym Rady Europejskiej, kimkolwiek by był, została osoba, bez zgody państwa, z którego dana kandydatura pochodzi. To jest kwestia zasad" - powiedziała szefowa polskiego rządu.

Podkreśliła, że Polska będzie do końca broniła zasad, które są fundamentem Unii Europejskiej. "Te państwa, które tego nie rozumieją, prowadzą do destabilizacji, my chcemy budować jedność Europy, jedność Unii Europejskiej" - zapewniła Szydło.

"Jeszcze raz powtórzę, nic bez nas, bez naszej zgody" - oświadczyła Szydło.