"Jeżeli chodzi o prace w KNF nad ustawą dotyczącą połączenia KNF-u i NBP, to takich prac nie ma. My nie mamy inicjatywy ustawodawczej, więc nie przygotowujemy ustawy w tym zakresie. Uważam, że taka ustawa powinna być. (...) Mam nadzieję, że ewentualnie posłowie, czy odpowiednie inne ciało mające inicjatywę ustawodawczą, taki projekt przygotuje i apeluję o to. (...) Uważam, że nadzór połączony z bankiem centralnym jest potrzebny" - powiedział Chrzanowski.

Wyjaśnił, że jego zdaniem zacieśnienie współpracy pomiędzy NBP i KNF jest nam bardzo potrzebne, ponieważ współpraca ciała, które zajmuje się analizą ryzyka, nadzorem mikroostrożnościowym z instytucją, która zajmuje się nadzorem makroostrożnościowym, jest kluczowa dla skuteczności procesów w przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia restrukturyzacji czy naprawy instytucji sektora bankowego czy innych instytucji sektora finansowego.

Jego zdaniem, połączenie sprzyjałoby też poprawie szybkości przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych. "Szybki przepływ informacji jest kluczowy" - powiedział wyjaśniając posłom konieczność połączenia KNF i NBP.

"Podejmowanie wspólne kolegialnych decyzji w ramach ciał nadzoru mikro i makro ostrożnościowego jest w stanie nas skutecznie wyprowadzić w przypadku kryzysu czy to pojedynczych instytucji, czy kryzysu systemu. (...) To jest dobry moment, żeby rozmawiać właśnie o tego typu zmianach" - powiedział Chrzanowski.

Przypomniał, że w ostatnich latach łączenie się nadzoru bankowego i banku centralnego, bądź nadzoru nad rynkiem finansowym i banku centralnego, miało miejsce w szeregu państw Unii Europejskiej. W tej chwili w 21 państwach UE nadzór bankowy, albo cały nadzór nad systemem finansowym, jest włączony w struktury banku centralnego.(PAP)