Niemcy: Zapowiedź strajku w piątek na berlińskich lotniskach

Związek zawodowy Verdi poinformował w czwartek, że wezwał personel naziemny berlińskich portów lotniczych Tegel i Schoenefeld - ok. 2 tys. osób - do strajku, który ma się rozpocząć w piątek o 4 nad ranem i potrwać ok. 25 godzin.