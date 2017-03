Na czwartkowym szczycie może dojść do skandalu, ponieważ Polska upiera się przy swoim kandydacie, wbrew stanowisku pozostałych krajów - powiedziała warszawska korespondentka stacji Griet von Petersdorff w głównym wydaniu wieczornych wiadomości "Tagesschau".

"Fakt, że polscy politycy prowadzą partyjne gierki kosztem UE, wywołuje zdziwienie" - podkreśliła von Petersdorff.

"Dylemat polega na tym, że jeśli wybrany zostanie Tusk, będzie to afrontem wobec Polski, a jeśli kraje uzgodnią kandydata kompromisowego, to będzie to ustąpieniem przed szantażem ze strony Polski" - skonkludowała korespondentka ARD w Warszawie.