Waszczykowski: Apele o UE różnych prędkości mogą prowadzić do kryzysów

Apele części Europy Zachodniej o UE różnych prędkości to nie jest dobre rozwiązanie dla Europy; to rozwiązanie, które prowadzić może do dalszych kryzysów - oświadczył w środę szef MSZ Witold Waszczykowski.