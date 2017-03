"Kobiety w Polsce zajmują aż 40 proc. najwyższych stanowisk w firmach (szefowie pionów i zarządy). Polska jest pod tym względem wyjątkowa. Na świecie i w krajach Unii Europejskiej ten odsetek wynosi tylko 25 proc." - czytamy w badaniu.

Wśród 36 państw objętych badaniem, Polska plasuje się ze swoim wynikiem na trzecim miejscu – ex aequo z Estonią i Filipinami. Wyprzedza nas Rosja (47 proc.) i Indonezja (46 proc.). Najmniej kobiet na kierowniczych stanowiskach zasiada w Japonii (7 proc.), Argentynie (15 proc.), Indiach (17 proc.) i w Niemczech (18 proc.).

"Choć nadal większość najwyższych stanowisk w polskich firmach zajmują mężczyźni, to na tle świata i tak polski biznes jest bardzo mocno sfeminizowany i możemy być pod tym względem stawiani za wzór. Kobieta w zarządzie to w Polsce niemal norma, tymczasem w Japonii czy nawet w bliskich nam kulturowo Niemczech zdarza się to wielokrotnie rzadziej" - zauważa dyrektor ds. potencjału ludzkiego w Grant Thornton Katarzyna Nowaczyk.

Firma audytorska dodaje, że kobiet na najwyższych kierowniczych stanowiskach jest coraz więcej. Odsetek kobiet na najwyższych stanowiskach wzrósł w tym roku do 40 proc., choć w ostatnich trzech latach poruszał się w przedziale 34-37 proc. - zwrócono uwagę.

Z badania wynika ponadto, że w Polsce tylko w 13 proc. przebadanych średnich i dużych firmach nie ma ani jednej kobiety w zarządzie i na stanowisku szefowej pionu. "Dla porównania, globalna średnia to 34 proc., a we wszystkich krajach objętych badaniem wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 36 proc. W Japonii całkowicie męski top-management ma aż 67 proc. przedsiębiorstw" - wyjaśniło Grant Thornton.

W badaniu zwrócono jednak uwagę, że kobiety mimo iż dość często dochodzą do stanowisk menadżerskich, to relatywnie rzadko osiągają najwyższe możliwe stanowisko w firmie, czyli pozycję prezesa zarządu lub dyrektora zarządzającego. W Polsce ten odsetek wynosi 8 proc. – na 36 krajów. Tylko w dziesięciu państwach ten odsetek jest niższy.

Płeć piękna w naszym kraju zajmuje stanowiska głównie dyrektorów finansowych (46 proc. przedstawicieli tego stanowiska to kobiety), dyrektorów HR (25 proc.) i szefowych działów controllingu (21 proc.).

Badanie „Women in Business 2017” zostało przeprowadzone w ramach cyklicznego projektu badawczego International Business Report realizowanego przez Millward Brown dla Grant Thornton International. W jego ramach ankietowanych jest corocznie 10 tys. średnich i dużych przedsiębiorstw w ponad 36 krajach na świecie, w tym 200 firm w Polsce. (PAP)