Jak zauważył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, Polska w największym stopniu spośród państw UE korzysta z unijnych funduszy strukturalnych, a jednocześnie coraz lepiej radzi sobie z wykorzystaniem możliwości, jakie daje Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS), nazywany potocznie planem Junckera. Fundusz ten, powołany dwa lata temu, ma wygenerować inwestycje w unijną gospodarkę o wartości 500 mld euro do 2020 r. Oparty jest na systemie gwarancji mających przyciągać inwestorów do wyłożenia środków na bardziej ryzykowne projekty.

"W tej chwili pod względem liczby projektów (z EFIS - PAP) jesteśmy na czwartym miejscu wśród państw UE, a pod względem wartości projektów - na szóstym miejscu" - powiedział Kwieciński.

"Wydaje się, że jest bardzo ważne, by te dwie najważniejsze w tej chwili polityki inwestycyjne w UE ze sobą współpracowały, aby nastąpiła synergia i komplementarność ich działań" - dodał. Jego zdaniem umożliwiłoby to m.in. "zlikwidowanie braku równowagi w korzystaniu z planu Junckera przez kraje +starej+ Unii i +nowej+ Unii". "Wiemy, że ponad 90 procent środków z EFIS wartościowo do tej pory trafiło do krajów z tzw. starej Unii" - powiedział Kwieciński.

Okazją do wprowadzenia unijnych przepisów, umożliwiających łatwiejsze łączenie wykorzystania funduszy strukturalnych i pożyczek z EFIS, są prowadzone obecnie prace nad tzw. rozporządzeniem Omnibus, zawierającym wspólne przepisy dla unijnych funduszy i programów.

Jak tłumaczył wiceminister rozwoju Witold Słowik, zmiany przepisów powinny doprowadzić do tego, by pożyczki z EFIS były traktowane jak zwykła pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. "Jeżeli inwestor mógłby łączyć inwestowanie na zasadach takich, jak w zwykłej pożyczce, zdecydowanie łatwiej byłoby mu znaleźć wystarczający budżet i domknąć inwestycję" - powiedział. Obecnie, zaciągając pożyczkę z EBI w ramach planu Junckera, można uzyskać maksymalnie 50 procent wartości projektu, a inwestor musi znaleźć dodatkowe finansowanie.

Inwestorzy, szukając sposobów na połączenie finansowania z różnych źródeł, często zmuszeni są do dzielenia projektów. Przykładem przedsięwzięcia, w którym to się udało, jest trasa łagiewnicka wokół Krakowa. "Udało nam się całe to przedsięwzięcie podzielić na dwa osobne projekty, z których jeden jest finansowany z funduszy strukturalnych unijnej polityki spójności, a drugi - z planu Junckera. Ale nie wszędzie jest to możliwe" - mówił Kwieciński.

Otwierając środową konferencję w PE, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki (PiS) zauważył, że plan Junckera lepiej sprawdza się w zachodnioeuropejskich państwach UE. "Stał się trampoliną dla krajów tzw. starej Unii" - ocenił eurodeputowany. Z kolei - dodał - fundusze strukturalne lepiej działają w młodszych państwach członkowskich. "Istnieje ryzyko pewnej asymetrii w gospodarczym rozwoju naszych państw, dlatego jest oczekiwanie (...), by plan Junckera był nie tylko częścią wielkiego planu pobudzenia gospodarki krajów UE, ale też docelowo elementem zmniejszenia ewidentnych dysproporcji gospodarczych między krajami +starej+ i +nowej+ Unii" - ocenił.

W konferencji wzięli także udział m.in. przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej.

Według informacji Ministerstwa Rozwoju środki wypłacone Polsce w ramach płatności okresowych z funduszy strukturalnych UE na koniec 2016 r. to prawie 3 mld euro. Do 5 marca 2017 r. uruchomiono 2660 naborów projektów na kwotę 199,8 mld zł. Złożono 45 106 wniosków na sumę 268,7 mld zł, z czego 169,2 mld zł to środki unijne. Z beneficjentami podpisano 13 014 umów na kwotę dofinansowania w części UE wynoszącą 80,2 mld zł.

Polska lepiej wykorzystuje też środki z planu Junckera. Do końca lutego 2017 r. EBI wydało pozytywną decyzję o wsparciu finansowym z EFIS dla 13 polskich projektów. Ich wartość to w sumie ponad 14,97 mld zł, w tym udział EFIS wynosi 5,27 mld zł - poinformowało ministerstwo w komunikacie.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)