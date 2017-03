"Liczba kobiet wykonujących zawód komornika systematycznie rośnie, co oznacza, że nasz zawód się feminizuje. Cieszymy się, że kobiety wybierają tę profesję, mimo że to trudna i wymagająca praca" - powiedziała rzeczniczka prasowa KRK Monika Janus. Dodała, że co czwarta osoba wykonująca ten zawód jest kobietą.

Według danych przedstawionych przez komorników - oprócz Warszawy i Wrocławia - najwięcej komorniczek wykonuje swe obowiązki w Łodzi (47), Gdańsku (46) i Katowicach (41). Najmniej jest w Szczecinie (21) i Rzeszowie (17).

"Mimo wielu stereotypów na temat naszego zawodu wiem, że praca, którą wykonuję ma bardzo duże znaczenie społeczne i gospodarcze. Szczególnie widzę to w przypadku odzyskiwania alimentów. Jako matka czwórki dzieci doskonale rozumiem osoby walczące o utrzymanie swoich rodzin i staram się im pomagać" - mówi, cytowana przez KRK, komornik sądowa z Wrocławia Gabriela Morawiec.

Zgodnie z przepisami komornikiem może zostać osoba w wieku co najmniej 26 lat, która ukończyła studia prawnicze, posiada obywatelstwo polskie, cieszy się nieposzlakowaną opinią i nie była karana oraz nie jest podejrzana o przestępstwo. Musi ona także ukończyć aplikację komorniczą i odbyć przynajmniej dwuletnią praktykę na stanowisku asesora komorniczego. Wniosek o powołanie na komornika sądowego składa się do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W Polsce - jak informuje KRK - obecnie mamy 1561 komorników, 1821 asesorów i 712 aplikantów komorniczych. W tym roku aplikację rozpoczęły kolejne 132 osoby. Kancelarie komornicze, których w naszym kraju jest aktualnie 1589, zatrudniają ponad 10 tys. pracowników. Według danych komorniczego samorządu w 2016 r. do komorników trafiło 4,5 mln spraw, na rzecz wierzycieli odzyskano 8 mln 414 tys. zł. (PAP)