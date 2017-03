MR: Prawo wodne powinno wejść w życie latem i wesprzeć absorpcję środków z UE



Warszawa, 08.03.2017 (ISBnews) - Przyjęcie prawa wodnego i nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej powinny pomóc w przyspieszeniu wydatkowania środków w ramach obecnej perspektywy budżetowej, wynika z wypowiedzi dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Rozwoju (MR) Marka Kalupy. Według niego, prawo wodne Sejm może przyjąć latem tego roku.

"Liczymy, że prawo wodne w lecie tego roku powinno znaleźć się w Sejmie i zostanie przyjęte" - powiedział Kalupa podczas obrad sejmowej podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych.

Jego zdaniem, wiele projektów współfinansowanych ze środków UE czeka na przyjęcie tego prawa. Także nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej powinna pomóc w wykorzystaniu funduszy unijnych.

"Nowelizacja wdrożeniowa w kwietniu powinna pojawić się na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zawiera m.in. wiele uproszczeń, które pomogą w wykorzystaniu funduszy" - dodał dyrektor.

MR informowało w ubiegłym roku, że taki projekt przełoży się na przyspieszenie inwestowania pieniędzy z obecnej perspektywy budżetowej.

Kalupa powiedział również, że obecnie jest podpisanych blisko 13 tys. umów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE. "W poprzedniej perspektywie było to łącznie około 120 tys. W bieżącej perspektywie oczekujemy, że może to być 130-150 tys." - dodał.

Z kolei Jarosław Orliński z Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MR w odpowiedzi na pytanie, czy odwołanie zarządu PKP S.A. może opóźnić wykorzystanie środków na projekty kolejowe, stwierdził, że nie ma takiego zagrożenia. "Beneficjentem środków jest przede wszystkim PKP PLK i odwołanie zarządu PKP nie ma żadnego znaczenia" - wyjaśnił.

Według niego, uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) ws. dworców kolejowych, których modernizację miały w panach PKP, jest obecnie analizowana.

"Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa analizuje tę uchwałę" - powiedział Orliński.

Według uchwały NSA, ponad 90% nieruchomości użytkowanych przez PKP może stać się własnością gmin. PKP planowała modernizację około 400 dworców przy współudziale środków unijnych.

(ISBnews)