UE: Saryusz-Wolski ubolewa, że nie mógł zostać we frakcji EPL w PE

Kandydat polskiego rządu na przewodniczącego Rady Europejskiej Jacek Saryusz-Wolski w liście pożegnalnym do władz Europejskiej Partii Ludowej (EPL) wyraził ubolewanie, że Platforma Obywatelska nie zgodziła się, by pozostał on członkiem frakcji EPL w PE.