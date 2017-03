Pragnący zachować anonimowość wysokiej rangi urzędnik UE zwrócił uwagę, że w 2014 r. nie wszyscy przywódcy unijni poparli obecnego szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Przeciwko niemu wypowiedziały się dwa kraje, w tym m.in. ówczesny premier Wielkiej Brytanii David Cameron.

Źródło wskazało, że również szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini nie uzyskała w 2014 r. poparcia wszystkich stolic. "Najlepiej byłoby mieć decyzje jednomyślnie (...) ale w rzeczywistości jeśli spojrzymy na to, jak wybierane było kierownictwo instytucji europejskich, nie zawsze możliwy jest konsensus - podkreśliło źródło.

Urzędnicy unijni przekonują, że nie ma też wątpliwości co do tego, czy Tusk musi być zgłoszony przez któryś z krajów członkowskich. Ich zdaniem skoro mowa jest o odnowieniu mandatu na kolejne dwa i pół roku, to nie ma potrzeby, by kandydatura Polaka była przedstawiana.

W poniedziałek w Brukseli szef MSZ Witold Waszczykowski mówił, że Tusk nie powinien być brany pod uwagę jako kandydat na przewodniczącego Rady Europejskiej, bo nie został zgłoszony przez żadne z państw UE. Oficjalnym kandydatem polskiego rządu na to stanowisko jest Jacek Saryusz-Wolski.

Zgodnie z traktatem lizbońskim Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną. Przepisy stanowią, że jego mandat jest jednokrotnie odnawialny. Regulacje są dosyć ogólne i nie opisują procedury zgłaszania kandydatów.

W lutym w trakcie nieformalnego szczytu UE na Malcie Tusk zadeklarował, że gotów jest pozostać przewodniczącym Rady Europejskiej na drugą 2,5-roczną kadencję.

"Na Malcie przewodniczący Tusk po tym, gdy zgłaszali się do niego liderzy z różnych rodzin politycznych, różnych części Europy, zadeklarował swoją gotowość do kontynuowania pracy jako przewodniczący Rady Europejskiej. Od tej chwili kwestia reelekcji jest w rękach rotacyjnej prezydencji, premiera Muscata" - zaznaczyło źródło.

Sesja, która będzie poświęcona odnowie mandatu lub wskazaniu nowego przewodniczącego Rady Europejskiej, będzie kierowana przez premiera Malty Josepha Muscata. W tym czasie na sali obrad pozostaną tylko szefowie państw i rządów. Według urzędników unijnych w tej części spotkania nie będzie uczestniczył Tusk.

Źródła unijne podawały, że do wtorkowego popołudnia nie pojawił się żaden nowy kandydat na szefa Rady Europejskiej poza Tuskiem i Saryusz-Wolskim. W mediach europejskich wymieniane są jednak inne potencjalne kandydatury.