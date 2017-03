Długo oczekiwana propozycja Republikanów - pierwszy kompleksowy plan spełnienia jednej z podstawowych obietnic wyborczych tej partii - przewiduje zniesienie większości regulacji w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych wprowadzonych na podstawie Ustawy o Dostępności Opieki Medycznej (Affordable Health Care Act) przez administrację Baracka Obamy. Kontrowersyjna ustawa, przyjęta wyłącznie głosami Demokratów w marcu 2010 roku, potocznie nazywana jest Obamacare.

"Dzięki współpracy nasz zjednoczony republikański rząd zapewni pomoc i uspokoi miliony Amerykanów cierpiących z powodu Obamacare" – powiedział przewodniczący Izby Republikanów Paul Ryan podczas prezentacji projektu.

Natomiast zdaniem senatora Charlesa Schumera, przywódcy mniejszości demokratycznej w Senacie, "+Trumpcare+ nie zastąpi Ustawy o Dostępności Opieki Medycznej, lecz zmusi miliony Amerykanów, by płacili więcej za gorszą opiekę (medyczną)".

System ubezpieczeń medycznych, którym Republikanie zamierzają zastąpić Obamacare, będzie oparty na zasadach rynkowych i na zbiorowych ubezpieczeniach medycznych zapewnianych obecnie przez większość amerykańskich pracodawców.

Osoby, którym pracodawca nie zapewnia ubezpieczenia bądź pracujące na podstawie umowy o dzieło czy kontraktów terminowych, będą mogły przy zakupie ubezpieczenia medycznego skorzystać z ulg podatkowych. Wysokość tych ulg będzie uzależniona od wieku i dochodów tych osób.

Najstarsi Amerykanie, którzy ukończyli 65. rok życia, będą korzystać, tak jak obecnie, z federalnego systemu bezpłatnych ubezpieczeń medycznych Medicare. Koszt tego programu stanowi ok. 15 proc. budżetu federalnego; w 2015 roku na program federalny Medicare rząd wydał 546 mld dolarów.

W przeciwieństwie do Obamacare w nowym systemie wykupienie ubezpieczeń medycznych nie będzie obowiązkowe, a osoby ich pozbawione nie będą musiały płacić za to kary, jak to ma miejsce obecnie. Wymóg obowiązkowego posiadania ubezpieczenia medycznego przez wszystkich Amerykanów w wieku produkcyjnym był najczęściej krytykowanym przez Republikanów postanowieniem Obamacare.

Republikanie nie przedstawili w swoim projekcie kosztorysu ani harmonogramu zastąpienia Obamacare nowym systemem, jednak zdaniem ekspertów z ponadpartyjnej organizacji Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) całkowity demontaż Obamacare w ciągu najbliższych 10 lat będzie kosztował amerykańskich podatników co najmniej 350 miliardów dolarów.

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski (PAP)