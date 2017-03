"Będzie okazja, żeby porozmawiać o tym, co będzie się działo na szczycie UE" - powiedział rozmówca PAP. Przywódcy unijni, którzy spotkają się w czwartek i piątek w Brukseli mają się zająć m.in. kwestią przedłużenia kadencji Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej lub ewentualnie wyborem innego kandydata.

Szef MSZ mówił w sobotę, że jedzie następnego dnia do Brukseli, by przekonywać do poparcia zgłoszonego przez Polskę na to stanowisko europosła Jacka Saryusz-Wolskiego.

Niedzielna kolacja z udziałem przedstawicieli rządów Holandii, Belgii, Luksemburga, Słowacji, Czech oraz Węgier ma być też okazją do rozmowy na temat przyszłości Wspólnoty. "Będzie szansa na to, żeby porozmawiać o perspektywach UE" - powiedział rozmówca PAP.

UE przygotowuje się do jubileuszowego szczytu 25 marca w Rzymie, podczas którego ma przyjąć deklarację dotyczącą jej przyszłości już bez Wielkiej Brytanii. W czwartek premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej przyjęli wspólne stanowisko, w którym wskazali na 7 głównych wyzwań dla UE. Opowiedzieli się też za przyznaniem bardziej istotnej i definitywnej roli parlamentom narodowym w procesie decyzyjnym UE.

MSZ poinformowało w sobotę, że polski rząd proponuje Saryusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej. Jego kandydatura została przedstawiona MSZ Malty, która od stycznia sprawuje półroczną prezydencję w Radzie UE.

Wyjaśniając tę decyzję, szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski mówił PAP, że Polska zdecydowała się zgłosić tę kandydaturę "ze względu na wysoki poziom merytoryczny" Saryusz-Wolskiego, jego doświadczenie i zasługi na rzecz integracji europejskiej. Podkreślił, że kandydat "daje także rękojmię i gwarancję bezstronności", w przeciwieństwie do Donalda Tuska, który "był jednym z liderów totalnej opozycji w Polsce".

Były premier Polski ubiega się o reelekcję na stanowisko szefa RE. Do czasu zgłoszenia kandydatury Saryusz-Wolskiego Tusk był jedynym oficjalnym kandydatem na to stanowisko.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)