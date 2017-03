Dwóch mężczyzn i kobieta mają usłyszeć zarzuty w sprawie uprowadzenia dziewczynki po południu – powiedziała PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz.

Śledztwo zostało wszczęto ws. uprowadzenia dziecka i pozbawienia go wolności, ale jest to wstępna kwalifikacja, która może ulec zmianie – podała wcześniej Wojciechowicz. Przestępstwo to kwalifikowane jest jako zbrodnia i grozi za nie od 3 lat więzienia.

Prokuratura wykluczyła, że uprowadzenie dziewczynki to porwanie tzw. rodzicielskie.

Dwunastoletnia dziewczynka została uprowadzona w piątek wieczorem w Golczewie niedaleko domu, w którym mieszkała. Po kilku godzinach policja znalazła ją w samochodzie kilkanaście kilometrów dalej. Nad ranem policjanci zatrzymali trzy osoby, które miały porwać dziewczynkę. W akcji poszukiwania dwunastolatki brało udział 350 policjantów, a także zaangażowany był śmigłowiec policyjny.