Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że Jacek Saryusz-Wolski to jedyny polski kandydat do objęcia stanowiska przewodniczącego RE. - Zgodnie z przepisami, które regulują tę materię, to konkretne państwo członkowskie powinno tę kandydaturę zgłosić. Donalda Tuska do tej pory nikt nie zgłosił - mówi Karol Karski z PiS. Innego zdania są członkowie Platformy Obywatelskiej. - Jeśli ktoś już jest przewodniczącym RE, to nie trzeba go drugi raz zgłaszać - mówi Róża Thun z PO.