Był to "zjazd siły, zjazd zwartości" - powiedział Strache w reakcji na uzyskane poparcie 98,7 proc. spośród blisko 700 delegatów. "Jesteśmy zjednoczeni i zwarci, gotowi do kontynuowania w zbliżających się wyborach (parlamentarnych) tej drogi sukcesu dla austriackiego społeczeństwa. Nic nie pomogą tu fake news i wymyślane historyjki na temat FPOe" - zaznaczył.

Jednym z mówców był Norbert Hofer, który jako kandydat FPOe zdobył w drugiej turze wyborów prezydenckich w grudniu ubiegłego roku ponad 46 proc. głosów, przegrywając z popieranym przez polityczną lewicę Alexandrem Van der Bellenem. Przy aplauzie zebranych poinformował, że jeszcze w piątek zarząd partii jednogłośnie mianował Strachego czołowym kandydatem w przyszłorocznych wyborach do Rady Narodowej, izby niższej parlamentu Austrii.

"Uczynię w następnych wyborach wszystko, by Heinz-Christian Strache został kanclerzem federalnym. Będę prowadził wraz Hansem-Christianem Strache walkę wyborczą i mogę tylko powiedzieć SPOe i OeVP (czyli współrządzącym obecnie Socjaldemokratycznej Partii Austrii i chadeckiej Austriackiej Partii Ludowej - PAP): poczekajcie, będziecie się jeszcze dziwić, jak wysoki będzie wynik FPOe" - powiedział Hofer.

W swoim przemówieniu Strache polemizował z wypowiedzią austriackiego chadeckiego ministra spraw zagranicznych Sebastiana Kurza, że islam jest częścią Austrii. "Nie, islam nie jest częścią Austrii" - zadeklarował, budząc owację audytorium. "Jak długo jeszcze wyborcy Czerwonych i Czarnych (SPOe i OeVP - PAP) chcą się przyglądać, jak partie te dokonują wymiany ludności" - zapytał, żądając dla Austrii zamiast kwoty 37,5 tys. dopuszczonych do postępowania azylowego uchodźców "ujemnej imigracji".

Według przeprowadzonych w lutym sondaży FPOe cieszy się poparciem od 31 do 34 proc. elektoratu, natomiast w przypadku SPOe i OeVP wynosi ono odpowiednio od 28 do 29 proc. i od 19 do 20 proc.