W ocenie podlaskiego kuratorium, liczba uchwał, która wpłynęła do niego, oraz tych, które otrzymały już opinię, jest bardzo duża. "Na tle kraju wypadamy bardzo dobrze" - mówiła na konferencji prasowej w piątek podlaska wicekurator Bożena Dzitkowska.

Do Podlaskiego Kuratorium Oświaty powinno wpłynąć do zaopiniowania w sumie 135 uchwał samorządów gminnych i powiatowych z całego województwa. Do czwartku, do kuratorium wpłynęło już w sumie 120 uchwał - podał dyrektor wydziału nadzoru pedagogicznego podlaskiego kuratorium Franciszek Górski.

Dodał, że kuratorium do tej pory zaopiniowało pozytywnie 23 uchwały, natomiast kolejnych 26 otrzymało tzw. opinię pozytywną warunkowo. Jak wyjaśnił Górski, samorząd musi nanieść małe poprawki na uchwałę, które wskazało kuratorium i po uzupełnieniu dana uchwała otrzymuje opinię pozytywną.

Tylko jedna uchwała do tej pory otrzymała ocenę negatywną. Jednak kuratorium nie podało ani nazwy gminy, ani przyczyny wydania takiej opinii.

Dzitkowska przypomniała, że kuratorium ma 21 dni na wydanie opinii, a samorząd ostateczną uchwałę o sieci szkół musi podjąć do końca marca. Dlatego - jak zauważyła - te brakujące projekty uchwał powinny wpłynąć do kuratorium maksymalnie do 10 marca. Dodała, że niektóre samorządy sesje swoich rad mają na początku miesiąca, dlatego też spokojnie czeka na wpłynięcie tych uchwał. Zaznaczyła, że kuratorium stara się wydać opinie szybko, w ciągu kilku dni.

Ustawy reformujące system szkolny w Polsce (Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe) zostały podpisane w styczniu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Reforma rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Zakłada likwidację gimnazjów, powrót do 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. (PAP)