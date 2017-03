Spotkanie premierów Polski Beaty Szydło, Czech Bohuslava Sobotki, Węgier Viktora Orbana i Słowacji Roberta Fico ma potrwać do godz. 12. Według rzecznika rządu Rafała Bochenka podczas spotkania omówione zostaną zarówno sprawy związane z funkcjonowanie UE jak i problemy typowo regionalne. Na godz. 12.10 zaplanowano konferencję prasową.

Bochenek podkreślił w środę, że za kilka dni odbędzie się kolejny szczyt Rady Europejskiej w Brukseli, a 25. marca - szczyt jubileuszowy w Rzymie z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Dlatego, dodał, rozmowy przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej będą dotyczyć także problemów europejskich.

"Spotkanie w Warszawie będzie dobrą okazją do wypracowania wstępnych ustaleń w najbardziej bieżących kwestiach związanych z funkcjonowaniem UE i jej przyszłości, zwłaszcza po opuszczeniu wspólnoty przez Wielką Brytanię" - dodał Bochenek.

Najbliższy szczyt państw UE odbędzie się 9-10 marca w Brukseli; jego tematami mają być gospodarka, bezpieczeństwo i migracja. Rada Europejska ma też wybrać swojego przewodniczącego na okres od 1 czerwca do 30 listopada 2019 r.

Obecny szef Rady Donald Tusk zadeklarował podczas nieformalnego szczytu przywódców UE na Malcie, że jest gotów kontynuować swoją pracę jako przewodniczący Rady Europejskiej, gdy w maju zakończy się jego pierwsza kadencja na tym stanowisku. Brytyjski dziennik "Financial Times" w poniedziałek poinformował, że premier Beata Szydło sonduje inne kraje Unii Europejskiej w sprawie możliwości zastąpienia Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej przez eurodeputowanego PO Jacka Saryusz-Wolskiego.

Bochenek poinformował też, że wśród tematów spotkania premierów V4 pojawi się na pewno kwestia jakości żywności produkowanej i dystrybuowanej na terenie Europy Środkowo-wschodniej. Jak zaznaczył, "jest to sprawa istotna z uwagi na to, iż wiele międzynarodowych koncernów narusza, albo stosuje inne normy jakościowe dotyczące żywności na terenie państw Europy Środkowej od tych, które są stosowane w pozostałych krajach UE, a to może to mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo konsumentów".

Jak dodał, kwestia ta zostanie poruszona z inicjatywy premiera Słowacji Roberta Fico.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. Prezydencja w Grupie pełniona jest na zasadzie rotacji i trwa rok. Od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska.