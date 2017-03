Poczta Informacji Pozytywnie Inspirujących działała będzie w czterech lokalizacjach na terenie miasta, wśród których znalazły się księgarnia, kawiarnia i restauracja. To tam będzie można znaleźć specjalnie przygotowane żółte koperty z optymistycznymi aktualnościami.

"Pozytywne wiadomości umieszczane w kopertach, w tym dotyczące ciekawych wydarzeń w kraju i na świecie, będą wybierane i redagowane przez wolontariuszy z powołaniem się na źródło informacji. Znajdą się tam również inspirujące aktualności lokalne, a także wiadomości o naszych przedsięwzięciach związanych z wolontariatem, o tym, jak pomagamy i jak można pomagać. Będą również niespodzianki. Każdy będzie mógł zabrać kopertę i podzielić się optymistycznymi informacjami z innymi" – powiedziała PAP szefowa Płockiego Wolontariatu Beata Olszewska.

Ostemplowane żółte koperty Poczty Informacji Pozytywnie Inspirujących będą pojawiały się w każdy pierwszy czwartek miesiąca - projekt rusza 2 marca. W kopertach będzie można znaleźć np. przygotowane przez wolontariuszy komiks o idei wolontariatu, a także zakładki do książek i naklejki.

Jak przyznała Olszewska, Płocki Wolontariat liczy na inicjatywę wszystkich chętnych osób i instytucji, chcących zapełniać żółte koperty i dzielić się pozytywnymi informacjami i inspirującymi inicjatywami.

Celem projektu, jak poinformował urząd miasta, jest "zwiększenie dostępu do dobrych wiadomości wśród mieszkańców Płocka oraz zwyczajne umilenie innym dnia", a także promowanie idei wolontariatu.

"Naukowcy oszacowali, że współczesny człowiek otrzymuje dziennie taką ilość informacji, jaka zmieściłaby się w 174 wydaniach papierowego dziennika lub na 57 płytach CD. Każdego dnia jesteśmy, mniej lub bardziej świadomie, bombardowani setkami newsów, powiadomień, notatek prasowych, reklam, filmów i filmików, artykułów, nagłówków, komentarzy i ostrzeżeń. Zdecydowana większość docierających do nas informacji ma negatywny wydźwięk" – podkreślili inicjatorzy płockiego projektu.

Według nich, Poczta Informacji Pozytywnie Inspirujących, ma zwracać uwagę na to, co dobre, a co pozostaje często niezauważone wśród wielu innych wiadomości.

Płocki Wolontariat, który działa od 2011 r., skupia ok. 170 wolontariuszy w różnym wieku, którzy na co dzień pomagają najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta, w tym osobom niepełnosprawnym, starszym i samotnym - najmłodszy z wolontariuszy ma 15 lat.

W 2016 r. Płocki Wolontariat prowadził projekt "Obiad" - niedzielnych obiadów wolontariuszy z osobami starszymi i samotnymi. Darmowe posiłki, które przygotowywały płockie restauracje, były dostarczane do domów podopiecznych. Rok wcześniej uruchomiono akcję domowych, bezpłatnych wizyt fryzjerów u osób niepełnosprawnych, a także spotkań osób starszych z młodzieżą i porad udzielanych przez seniorów, np. jak robić domowy makaron czy lepić pierogi.

W ramach projektu społecznego "Matki", który realizowany był w 2014 r., Płocki Wolontariat, wydał kalendarz z fotografiami kobiet i ich niepełnosprawnych dzieci. Dochód ze sprzedaży kalendarza przekazano płocczankom, które samotnie opiekują się chorymi przewlekle dziećmi.