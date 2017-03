21 września 2016 r. do szpitala w Bolesławcu (Dolnośląskie) trafił 31-letni mężczyzna z poparzonym przełykiem. Z ustaleń policji wynikało, że wypił oryginalnie zapakowaną gazowaną wodę z etykietą Żywioł Żywiec Zdrój. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze prowadziła śledztwo ws. narażenia w mężczyzny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku zdrowia.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Wioletta Niziołek poinformowała w środę PAP, że śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, bo nie potwierdzono tezy, że obrażenia stwierdzone u pokrzywdzonego zostały spowodowane poprzez zawinione działanie lub zaniechanie innej osoby lub osób.

Jeleniogórska prokuratura na początku śledztwa zabezpieczyła w mieszkaniu mężczyzny 11 butelek wody mineralnej Żywioł Żywiec Zdrój, określonej partii oraz jedną butelkę również z etykietą tej wody mineralnej z oznaczeniem innej partii. Mężczyzna twierdził, że kupił całą zgrzewkę wody (12 butelek) w jednym ze sklepów w Bolesławcu.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie wynika, że w jednej z butelek zamiast wody znajdował się płyn, który odpowiada składowi preparatów Butanox M50 lub Butanox M60. Są to produkty ogólnodostępne, przeznaczone do utwardzania żywic poliestrowych. W dwóch kolejnych butelkach wykryto śladowe ilości ftalanu dimetylu, który jest składnikiem Butanoxu. "W ocenie biegłych jego obecność w wodzie w kolejnych dwóch butelkach mogła być wynikiem zanieczyszczenia wody, prawdopodobnie po jej otwarciu" – mówiła w trakcie śledztwa rzeczniczka i podkreśliła, że ftalan dimetylu nie jest wykorzystywany do produkcji butelek plastikowych.

Jak ustalili prokuratorzy w trakcie śledztwa, Butanox M50 był wykorzystywany w firmie ojca poszkodowanego, gdzie mężczyzna pracował i pełnił obowiązki związane z kontrolą jakości produktów, w tym zamawiał odczynniki chemiczne. W firmie znaleziono też butelkę o pojemności 0,5 litra po wodzie Żywioł Żywiec Zdrój tej samej serii jak woda w butelce, w której znajdowała się szkodliwa substancja.

"Przeprowadzone czynności nie pozwoliły na sformułowanie jednoznacznego twierdzenia, w jaki sposób i w jakich okolicznościach doszło do umieszczenia w kwestionowanej butelce płynu do utwardzania żywicy poliestrowej w postaci preparatu Butanox M50" - poinformowała w środę rzeczniczka. Dodała, że postępowanie nie dostarczyło podstaw do stwierdzenia, by nastąpiło to na terenie zakładu produkcyjnego wody w Mirosławcu lub w związku z procesem produkcji, a także na terenie hurtowni w Jeleniej Górze i Bolesławcu.

"W wyniku opisanego zdarzenia Maciej Z. doznał oparzeń chemicznych, które skutkowały naruszeniem czynności narządów na czas poniżej 7 dni. W ocenie biegłego, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, pokrzywdzony nie połknął kwestionowanego płynu" - poinformowała rzecznik.

Jak podano, we krwi pokrzywdzonego, pobranej nazajutrz po zdarzeniu, stwierdzono obecność amfetaminy i metaamfetaminy, choć pokrzywdzony podczas przesłuchania stanowczo zaprzeczył, aby spożywał środki odurzające lub psychotropowe.

Kontrola zakładu w Mirosławcu prowadzona zaraz po zdarzeniu przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny w Szczecinie nie wykazała nieprawidłowości w dezynfekcji linii produkcyjnej, zabiegach związanych z myciem czy stosowaniem preparatów chemicznych. Badania organoleptyczne próbek wody zarówno z dwóch podejrzanych partii, jak i kolejnej partii wyprodukowanej na tej samej linii produkcyjnej, spełniają wszystkie wymogi sanitarne. Z zakładów w Mirosławcu pochodziły butelki wody, które kupił poszkodowany mężczyzna.

Roman Skiba (PAP)